Muere una persona en un ataque israelí contra un vehículo en el sur del Líbano

1 minuto

Beirut, 13 ago (EFE).- Al menos una persona murió este miércoles en un ataque de un dron israelí contra un vehículo que circulaba en el sur del Líbano, informaron hoy fuentes oficiales libanesas.

El Centro de Operaciones de Emergencia de Salud Pública del Ministerio de Salud Pública libanés emitió un breve comunicado en el que anunció que «un ataque con drones israelíes contra un vehículo en la localidad de Hadatha, en el distrito de Bint Jbeil, había causado la muerte de una persona».

La Agencia Nacional de Noticias (ANN) libanesa informó en una escueta nota de que el avión no tripulado atacó un automóvil en la carretera entre las localidades de Haris y Hadatha con dos misiles, que acabaron con la vida de una persona, sin aportar más detalles.

El pasado viernes murió otra persona en circunstancias similares, después de que un dron atacara otro automóvil que circulaba por la carretera de Zahrani, en el distrito meridional de Nabatieh.

Pese al cese de hostilidades acordado por ambos países el pasado noviembre, Israel ha continuado atacando el territorio libanés con bombardeos que a menudo asegura están dirigidos contra miembros del grupo chií Hizbulá o infraestructura perteneciente al movimiento.

La frecuencia y envergadura de los mismos ha aumentado en las últimas semanas, coincidiendo con esfuerzos del Gobierno libanés para propiciar el desarme de Hizbulá. EFE

