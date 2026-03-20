Muere una siria embarazada y sus cinco hijos al incendiarse su infravivienda en Turquía

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Ankara, 20 mar (EFE).- Una ciudadana siria, embarazada de siete meses, y sus cinco hijos han muerto este viernes en el incendio del contenedor-casa en la que vivían, ubicada en un asentamiento para trabajadores de invernaderos en la ciudad turca de Antalya.

Otras cinco personas resultaron heridas, una de ellas de gravedad, en el incendio que afectó a tres contenedores en los que viven los trabajadores.

El diario Hürriyet indica que la mujer tenía 27 años y los menores fallecidos edades entre los 4 y los 9 años.

El gobernador de Antalya, Hulusi Şahin, declaró a los medios que el incendio comenzó sobre la 01.30 de la madrugada y aunque aún se están investigando las causas, una de las teorías es que la familia se fue a dormir sin apagar el fuego en una estufa que se empleaba para cocinar en el exterior de la vivienda.

Sahin indicó que tres personas han sido detenidas en relación con este incidente y que la Fiscalía ha iniciado una investigación.

Los invernaderos alrededor de Antalya, la capital turística de Turquía, emplean a muchos sirios como temporeros, con salarios mucho más bajos que los de los turcos.

Suelen trabajar en jornadas de diez o doce horas, sin contrato si seguridad social y en condiciones a menudo insalubres.

Muchos viven en asentamientos de tiendas de campañas o infraviviendas.

Tras la caída de Bachar al Asad en Siria y el retorno al país de muchos sirios que vivían en Turquía, muchos dueños de invernaderos han advertido que la escasez de esta mano de obra supondrá un duro golpe para la industria. EFE

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