Muere una turista en selva central de Perú al caer de un abismo al tomarse una fotografía

Lima, 9 sep (EFE).- Una turista peruana falleció al caer de un abismo mientras se intentaba tomar una fotografía en el Pozuzo, en la selva central del país, mientras realizaba un recorrido turístico por la zona, informaron fuentes oficiales.

El Comité de Rescate de Defensa y Desarrollo de Pozuzo- distrito ubicado en la provincia de Oxapampa, en el centro de Perú- comunicó en la red social Facebook que la víctima era una joven de 28 años proveniente de Lima.

Precisó que el accidente ocurrió este lunes, alrededor de las 11:30 hora local (16:30 hora GMT) en el Balcón de Trama, un mirador turístico conocido por sus vistas panorámicas de la selva central, donde la víctima se estaba tomando una fotografía y cayó de forma accidental por el precipicio, lo que provocó su muerte en el acto.

«Ante la emergencia, se activaron de inmediato los protocolos de respuesta, notificándose al Centro de Salud San Camilo, a la Policía Nacional del Perú – Comisaría Rural de Pozuzo», agregó el Comité de Rescate de Defensa y Desarrollo de Pozuzo.

Señaló que gracias al trabajo conjunto de estas tres instituciones, se logró recuperar el cuerpo sin vida de la joven, «cumpliendo con las labores de rescate y asistencia correspondientes». EFE

