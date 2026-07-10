Muere Wally Funk, pionera de la aviación y la mujer de mayor edad en viajar al espacio

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Austin (EE.UU.), 10 jul (EFE).- La aviadora estadounidense Wally Funk, pionera del sector aeronáutico y la mujer de mayor edad que ha viajado al espacio, murió a los 87 años en su residencia en Texas.

Funk falleció la noche del jueves en su domicilio, acompañada por sus seres queridos, según un comunicado de la alcaldía de Grapevine, la ciudad donde residía, que no precisó la causa de la muerte.

«Wally Funk demostró con su determinación inquebrantable que los sueños no tienen fecha de caducidad», afirmó la concejala de Grapevine Duff O’Dell en un comunicado publicado en Facebook.

O’Dell señaló que los logros de Funk siguen inspirando a los jóvenes, “especialmente a las niñas”, a interesarse por la ciencia, la aviación y la exploración espacial.

Blue Origin, la compañía aeroespacial fundada por Jeff Bezos, lamentó también su fallecimiento y la describió como «una pionera en todos los sentidos de la palabra».

Según la empresa, Funk se convirtió en la primera mujer instructora civil de vuelo en una base militar estadounidense, cuando tenía poco más de 20 años.

En 1961 participó en un proyecto privado dirigido por el médico William Randolph Lovelace II, en el que varias aviadoras se sometieron a pruebas similares a las realizadas por los primeros astronautas de la NASA.

Trece de ellas superaron los exámenes y posteriormente fueron conocidas como las “Mercury 13”, aunque la iniciativa no formaba parte de un programa oficial de la agencia espacial estadounidense.

Funk desarrolló posteriormente una carrera en el sector aeronáutico y se convirtió en la primera mujer inspectora de la Administración Federal de Aviación (FAA) y en la primera investigadora de seguridad aérea de la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB).

También entrenó a más de 3.000 pilotos y acumuló más de 30.000 horas de vuelo, de acuerdo con el comunicado municipal.

Funk viajó al espacio el 20 de julio de 2021 a bordo de la misión NS-16 del cohete New Shepard de Blue Origin, junto con Bezos y otros dos tripulantes.

Tenía entonces 82 años y se convirtió en la persona de mayor edad que había viajado al espacio hasta ese momento. El récord fue superado meses después por el actor William Shatner, aunque Funk continuó siendo la mujer de mayor edad en hacerlo.

«Fue un momento que tardó seis décadas en hacerse realidad. Nos sentimos honrados de haber formado parte de su viaje», señaló Blue Origin en X.

Funk ingresó en 2024 en el Salón de la Fama de la Aviación de Texas y será incorporada de manera póstuma al Salón Internacional de la Fama del Espacio, en Nuevo México. EFE

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