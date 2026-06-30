Mueren 14 niños al derrumbarse el techo de un centro donde recibían clases en Pakistán

Compartir

2 minutos

Islamabad, 30 jun (EFE).- Al menos 14 niños murieron este martes al derrumbarse el techo de un edificio usado como centro de clases particulares en Lahore, en el este de Pakistán, informaron las autoridades paquistaníes.

La Policía de Lahore informó en X de que las labores de rescate, realizadas junto con Rescue 1122, ya concluyeron y que dos personas, entre ellas el propietario del inmueble, fueron detenidas.

El subinspector general de Operaciones de Lahore, Faisal Kamran, indicó que entre los detenidos figura también el contratista que había construido recientemente la vivienda, una parte de la cual seguía en obras cuando se produjo el derrumbe.

«Los niños son muy pequeños y había dos habitaciones en uso. Los techos colapsaron y atraparon a los niños», declaró al diario paquistaní Dawn News el portavoz de Rescue 1122, Farooq Ahmed.

La Autoridad Educativa del Distrito de Lahore informó de que el edificio albergaba un centro privado de clases particulares gestionado por una mujer residente en la zona.

«Se están recopilando evidencias de los hechos y se tomarán estrictas medidas legales contra los responsables culpables de negligencia», indicó la Policía.

El primer ministro paquistaní, Shehbaz Sharif, expresó sus condolencias a las familias de las víctimas y ordenó que los heridos reciban toda la asistencia médica posible, según la televisión pública PTV.

El viceprimer ministro y ministro de Exteriores, Ishaq Dar, también lamentó el suceso en un mensaje en X en el que confirmó el número de fallecidos.

«Profundamente entristecido por el trágico incidente en Kahna, Lahore, donde 14 niños inocentes han perdido la vida. Mis sentidas condolencias a las familias afectadas y oraciones por los fallecidos y por la pronta recuperación de los heridos», escribió Dar. EFE

aa-igr/eel/psh