Mueren 14 personas al estrellarse un helicóptero de la petrolera Aramco en Arabia Saudí

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El Cairo, 28 jun (EFE).- Catorce personas murieron este domingo al estrellarse el helicóptero en el que viajaban, perteneciente a la compañía petrolera saudí Aramco, en Ras Tanura, en la costa oriental de Arabia Saudí, informó la agencia oficial de noticias saudí, SPA.

Una fuente oficial del Ministerio de Energía saudí -citada por la agencia- informó de que el accidente del helicóptero de Aramco se produjo a las 6.00 hora local (3.00 GMT) en Ras Tanura, lugar donde se encuentra la mayor plataforma de carga de petróleo en alta mar del mundo y alberga la refinería nacional más grande de Arabia Saudí.

El accidente provocó la muerte de los 14 pasajeros que iban a bordo, «todos ellos ciudadanos saudíes», indicó la fuente.

Añadió que han iniciado una investigación, en colaboración con las autoridades competentes, «para determinar la causa del accidente», sin dar a conocer el motivo por el que estaban viajando.

Hasta el momento, Aramco no ha reaccionado ante este suceso.

A principios de marzo, la refinería de petróleo Ras Tanura fue cerrada temporalmente tras los ataques con drones y misiles iraníes contra esta infraestructura energética.

Precisamente hace dos días, de acuerdo con medios, Aramco había reanudado las cargas de crudo en esa terminal tras una interrupción de casi cuatro meses.EFE

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