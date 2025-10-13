Mueren 15 personas en Ghana, la mayoría niños, por el vuelco de una embarcación

afp_tickers

1 minuto

El vuelco de un barco en un lago en el noreste de Ghana dejó 15 personas muertas, la mayoría niños, informaron las autoridades marítimas el domingo.

«Lamentablemente, 11 de los fallecidos eran niños de entre dos y 14 años (cinco varones y seis mujeres)», dijo la Autoridad Marítima de Ghana en un comunicado.

El vuelco de la embarcación ocurrió el sábado en el lago Volta, en el distrito Krachi West de la región de Oti.

Las víctimas, de hasta 64 años, viajaban desde el pueblo de Okuma hasta el de Bovime, añadió el texto. Cuatro adultos sobrevivieron, según la nota que describió el accidente como «una violación crítica e inaceptable de las normas de seguridad».

Las conclusiones preliminares sugieren que el barco estaba sobrecargado.

La autoridad agregó que establecería un comité de investigación con el Ministerio de Transporte y lanzará una «operación sostenida de cumplimiento de seguridad en el lago».

Los desastres en barcos son comunes en el lago Volta, a menudo por sobrecarga y colisiones con tocones de árboles. En agosto, seis pasajeros murieron en un incidente similar. En mayo de 2023, 18 personas fallecieron después de que su barco chocara con restos de un árbol sumergido.

str/rlp/cjc/mr