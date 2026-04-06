Mueren 15 yihadistas de Boko Haram y tres soldados del Ejército de Chad en enfrentamientos

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Yamena, 6 abr (EFE).- Al menos 15 miembros del grupo yihadista Boko Haram y tres soldados del Ejército de Chad murieron este lunes tras enfrentamientos en los alrededores de la localidad de Ngouboua, en la provincia de Lago Chad (oeste), confirmó a EFE una fuente militar.

«Los hechos se produjeron alrededor de las 7:00 de la mañana, cuando unidades del ejército que realizaban una patrulla de rutina sorprendieron a un grupo de terroristas en movimiento. Las fuerzas armadas abrieron fuego de inmediato contra los atacantes en motocicletas», declaró el jefe de la Unidad Antiterrorista en Ngouboua, el coronel Garba Nour.

A pesar de un contraataque del grupo yihadista, la «superioridad» de los militares chadianos permitió poner fin a los combates «rápidamente», en un contexto de escalada de los atentados de Boko Haram en la región del Lago Chad, que desde hace meses es blanco habitual de sus asaltos y los aldeanos, que se desplazan a los campos, al mercado o a pescar, son atacados con frecuencia.

El 3 de abril, al menos 11 personas murieron y otras cinco fueron secuestradas por estos mismos terroristas, que exigen un rescate de 500 millones de francos CFA (unos 76 millones de euros) por su liberación.

Por todo ello, las autoridades chadianas están intensificando sus esfuerzos para reforzar su presencia militar, y así proteger a la población civil y restablecer la seguridad en esta zona ya de por sí frágil.

Situado en las fronteras de Chad, Níger, Camerún y Nigeria, el lago Chad es una vasta extensión de agua salpicada de cientos de islotes que sirven de escondrijo a grupos yihadistas como Boko Haram y su escisión, el Estado Islámico en la provincia de África Occidental (ISWAP).

Ambos pretenden imponer un Estado de corte islámico en Nigeria, país de mayoría musulmana en el norte y predominantemente cristiano en el sur.

Boko Haram e ISWAP han matado a más de 35.000 personas y han causado unos 2,7 millones de desplazados internos, sobre todo en Nigeria, pero también en países vecinos como Chad, Camerún y Níger, según las Naciones Unidas. EFE

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