Mueren 18 personas en el naufragio de una embarcación con migrantes en la costa libia

Ginebra, 28 oct (EFE).- Dieciocho migrantes fallecieron este martes en las proximidades de la costa libia a causa del naufragio de la embarcación de madera en la que viajaban, informó la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) en un comunicado.

Otras 64 personas pudieron ser rescatadas y llevadas a tierra tras el naufragio de la embarcación, que había zarpado pocas horas antes de la localidad libia de Al Zawiya y se hundió a causa del fuerte oleaje.

Entre los supervivientes hay migrantes de Sudán, Bangladés, Pakistán y Somalia, mientras que por ahora no se han podido confirmar las nacionalidades de las víctimas mortales.

«Este último naufragio es un recordatorio de los graves peligros que corren aquellas personas que emprenden viajes marítimos peligrosos en busca de seguridad y oportunidades», señaló OIM.

La agencia de Naciones Unidas recordó que la ruta del Mediterráneo central sigue siendo uno de los corredores migratorios más mortales del mundo, con 1.046 muertes y desapariciones confirmadas desde comienzos de 2025, 527 de ellas frente a la costa de Libia. EFE

abc/rcf