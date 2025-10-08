Mueren 19 presuntos insurgentes y once militares en una operación del Ejército de Pakistán

Islamabad, 8 oct (EFE).- El Ejército de Pakistán informó este miércoles de que 19 presuntos insurgentes y once militares murieron en una operación de inteligencia en la provincia de Khyber Pakhtunkhwa, en el noroeste de este país asiático.

El Ejército paquistaní informó en un comunicado que la operación se produjo anoche y estuvo dirigida contra supuestos miembros de la agrupación Fitna al Khwarij, un término que Islamabad utiliza para referirse al Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP) o talibanes paquistaníes.

«Durante la operación, 19 khwarij patrocinados por la India fueron enviados al infierno debido al combate efectivo de sus propias tropas», dijo el Ejército de Pakistán, que informó que once soldados, incluidos dos oficiales, murieron durante el transcurso de las operaciones.

Según el Ejército, los efectivos militares aún operan en la zona, donde buscan a otros posibles insurgentes.

La Oficina del primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, rindió homenaje a los soldados muertos en un comunicado.

«Estos sacrificios de nuestros valientes hombres fortalecen aún más nuestra determinación», dijo el departamento del mandatario paquistaní, que afirmó que Islamabad está «decidido a erradicar completamente la amenaza del terrorismo del país».

Pakistán ha sido testigo en el último año y medio de un aumento de ataques militares, especialmente en las provincias occidentales de Khyber Pakhtunkhwa, fronteriza con Afganistán, y de Baluchistán, limítrofe con Afganistán e Irán.

Los ataques se dirigen principalmente contra la policía y el personal de las fuerzas de seguridad.

En Khyber Pakhtunkhwa opera el TTP. Islamabad ha denunciado que la actividad de los talibanes paquistaníes se ha incrementado desde la llegada al poder de sus aliados ideológicos en Kabul en agosto de 2021.

Los servicios de inteligencia paquistaníes acusan a Afganistán de dar cobijo a miembros del TTP. Islamabad espera que el Gobierno de facto talibán cumpla con sus responsabilidades y niegue el uso de su territorio para grupos que, supuestamente, operan actividades terroristas en Pakistán.

El pasado 16 de septiembre, miembros del TTP se ofrecieron a negociar con el Gobierno de Pakistán después de una serie de operaciones del ejército en la que murieron más de cuarenta presuntos insurgentes.

La última ronda de conversaciones entre las dos partes tuvo lugar en junio 2022, cuando los talibanes pusieron fin al alto el fuego vigente en ese momento. EFE

