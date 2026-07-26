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Mueren 2 miembros de la Guardia Civil de México al parecer por explosión de carro bomba

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Ciudad de México, 26 jul (EFE).- Dos miembros de la Guardia Civil de México murieron este domingo luego de que, según medios nacionales, fueran víctimas de la explosión al parecer de un carro bomba.

Sin ofrecer detalles sobre el hecho, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del estado de San Luis Potosí, en el centro del país, aseguró en un comunicado que los agentes fueron atacados durante la mañana de este domingo mientras realizaban labores de vigilancia y patrullaje en la comunidad Cerritos de la Cruz, ubicada en la localidad de La Pila, en la capital de San Luis Potosí.

«De inmediato se activaron los protocolos de seguridad y se desplegó un operativo en la zona para la localización y detención de los presuntos responsables», señaló el texto.

Por su parte, medios nacionales han difundido imágenes donde se observa una gran columna de humo blanco que aparenta una explosión, la cual presuntamente corresponde al ataque.

Aunque por la zona se ha desplegado un operativo conformado por ambulancias, patrullas y fuerzas especiales, ni la Fiscalía General de la República (FGR) ni la regional se han manifestado al respecto. EFE

abz/cpy

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