Mueren 21 civiles en Bélgorod por ataques ucranianos en lo que va de año

1 minuto

Moscú, 3 feb (EFE).- En la región fronteriza rusa de Bélgorod han muerto 21 civiles por ataques ucranianos en lo que va de año, denunció hoy el gobernador local, Viacheslav Gladkov, quien anunció medidas adicionales para reforzar la seguridad en este territorio.

«En las zonas fronterizas de la región de Bélgorod la situación continúa siendo extremadamente compleja. Desde comienzos del año, desde el 1 de enero de 2026, por desgracia han muerto 21 civiles, 98 personas han sido heridas, incluyendo a seis menores de edad», escribió en Telegram.

Señaló que en comparación con el mismo período del año anterior, este indicador se multiplicó por diez.

«Ayer me reuní con mandos militares, hoy por la mañana con nuestras unidades ‘BARS-Bélgorod’, ‘Orlan’, con los dirigentes de los municipios fronterizos, con representantes del Ministerio de Defensa. Vamos a incrementar las defensas y tomar lo más rápido posible medidas adicionales para garantizar la seguridad», aseveró.

La región de Bélgorod ha sido la más afectada desde el comienzo de la guerra por los ataques ucranianos, junto a Kursk, que fue objeto de una incursión en agosto de 2024 y estuvo bajo control parcial de las fuerzas ucranianas cerca de medio año. EFE

mos/rml