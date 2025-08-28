Mueren 24 civiles en ataques de FAR contra Al Fasher, último foco del Ejército en Darfur

Jartum, 28 ago (EFE).- Al menos 24 civiles murieron y otros 55 resultaron heridos la noche del miércoles en bombardeos de artillería del grupo paramilitar Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR) contra la disputada ciudad de Al Fasher, el último reducto del Ejército de Sudán en la vasta región occidental de Darfur, informó este jueves una ONG.

La Red de Médicos de Sudán dijo en un comunicado que el ataque tuvo como objetivo la zona del mercado central de la localidad y el barrio residencial de Awlad al Rif, por lo que consideró el bombardeo «una masacre deliberada contra civiles desarmados».

La organización denunció que los ataques contra barrios residenciales densamente poblados representan una «flagrante violación del derecho internacional y humanitario», al tiempo que indicó que estas acciones «revelan la magnitud de las violaciones generalizadas de las FAR contra los residentes de la ciudad».

Por su parte, el Ejército sudanés dijo en un comunicado que lanzó drones contra concentraciones de los paramilitares en los frentes este y sur de Al Fasher, mientras que las FAR anunciaron la captura de varios barrios residenciales meridionales de la ciudad y su avance hacia el cuartel general de la Sexta División de Infantería del Ejército.

Al Fasher, la capital del estado de Darfur Norte, está bajo el asedio de los paramilitares desde el pasado abril, un cerco que las FAR han intensificado este año después de perder el control de Jartum, la capital de Sudán, y de varias otras regiones estratégicas del centro y sur del país africano.

UNICEF denunció ayer que unos 260.000 civiles -de ellos 130.000 niños- permanecen atrapados en Al Fasher y llevan más de 16 meses sin asistencia básica desde el inicio del asedio, mientras que recordó que al menos 63 personas han muerto de desnutrición en solo una semana en el campamento de desplazados de Abu Shouk, a las afueras de la ciudad.

La caída de Al Fasher podría implicar una división territorial en los hechos de Sudán, especialmente después de que las FAR y otros grupos políticos y armados aliados declararan el pasado febrero un gobierno paralelo con la intención de buscar legitimidad a nivel local e internacional y de representar una alternativa al Ejecutivo controlado por los militares.

La guerra ha provocado la muerte de decenas de miles de personas y el desplazamiento de unas 13 millones, mientras que alrededor de la mitad de la población de Sudán -unas 25 millones de personas- padecen «inseguridad alimentaria aguda», según Naciones Unidas. EFE

