Mueren 25 personas por cólera en dos días en Darfur en medio de combates con paramilitares

3 minutos

Jartum, 15 sep (EFE).- Veinticinco personas murieron este pasado fin de semana como consecuencia del brote de cólera que afecta desde el pasado mes de junio la región de Darfur, en el oeste de Sudán, una de las regiones más afectadas por la guerra entre el Ejército y los paramilitares de las Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR), informó este lunes una organización local.

El portavoz de la Coordinación General para las Personas Desplazadas y Refugiadas en Darfur, Adam Riyal, afirmó hoy en un comunicado que «doce personas murieron de cólera anteayer, sábado, y trece ayer, domingo», mientras «las tasas de infección por cólera siguen aumentando».

Según Riyal, que cita datos del Ministerio de Salud de Sudán, el número acumulado de casos desde la aparición del brote de cólera hace tres meses asciende a 11.733, incluyendo 454 fallecimientos entre los que se encuentran los 25 decesos de este fin de semana.

Las zonas con el mayor brote de esta enfermedad bacteriana son Tawila, a unos 60 kilómetros en el oeste de Al Fasher, capital del estado de Darfur del Norte, con 5.417 casos desde junio, incluyendo 78 fallecimientos.

Asimismo, señaló que ayer se registraron 58 nuevos casos en esta zona y añadió que la epidemia continúa propagándose en otras áreas de Darfur, como Jebel Marra y Zalingei, en el centro de Darfur, Nyala y los campamentos de personas desplazadas en el sur Darfur.

El portavoz advirtió, basándose en informes de organizaciones internacionales y locales, que el cólera se está propagando a un ritmo sin precedentes dada la escasez de suministros médicos y otros servicios en los centros sanitarios y la falta de soluciones intravenosas.

Además, afirmó que las organizaciones humanitarias, los voluntarios locales, los servicios de urgencias y las autoridades locales están realizando enormes esfuerzos para combatir la enfermedad, pero remarcó que persisten importantes dificultades y desafíos debido al aumento de las tasas de infección, además de la malaria, la desnutrición infantil y el hambre.

«Estos desafíos amenazan la vida de las personas y representan una pesadilla y un desastre humanitario olvidado, ignorado por la comunidad internacional en un país desgarrado por la guerra, la hambruna, las enfermedades, las epidemias y la escasez de alimentos», agregó.

Los datos proporcionados por Riyal se corresponden con los casos de cólera en Darfur. A inicios de septiembre, la Organización Mundial de la Salud informó de que la enfermedad se ha extendido ya a los 18 estados del país africano, con más de 105.000 casos y 2.600 muertes.

La enfermedad avanza en un país devastado por la guerra que estalló a mediados de abril de 2023 entre el Ejército regular y el grupo paramilitar Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR), que en los últimos meses ha centrado sus combates en la región de Darfur, donde Al Fasher es el último bastión de las Fuerzas Armadas. EFE

