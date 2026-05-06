Mueren 3.000 cerdos al incendiarse una granja en Bélgica

1 minuto

Bruselas, 6 may (EFE).- Cerca de 3.000 cerdos han muerto en el incendio ocurrido este miércoles en una granja porcina en la localidad de Temse, en el noreste de Bélgica.

El incendio comenzó hacia las 12.30 y se propagó rápidamente por todas las instalaciones, informó la agencia Belga.

Numerosos efectivos de urgencias acudieron inmediatamente al lugar de los hechos y tras una hora de intervención lograron controlar el fuego, aunque todavía continúan las labores de extinción.

Sin embargo, no ha sido posible salvar a los animales.

El alcalde del municipio, Hugo Maes, ha pedido a los vecinos que cierren puertas y ventanas debido al humo, pero ha añadido que no se ha detectado ninguna liberación de amianto. EFE

jaf/rja/rf