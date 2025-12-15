Mueren 37 personas en crecidas repentinas en la localidad costera de Marruecos

Al menos 37 personas murieron por unas inundaciones repentinas ocurridas el domingo en la localidad costera marroquí de Safi, azotada por fuertes lluvias, según el nuevo balance comunicado por las autoridades locales este lunes.

Se trata del saldo más alto por tormentas de este tipo en Marruecos en más de una década.

Imágenes en redes sociales mostraron un torrente de agua lodosa que arrastraba vehículos y tachos de basura por las calles de Safi, a unos 300 kilómetros al sur de la capital Rabat.

«Catorce personas están siendo atendidas en el hospital Mohammed V de Safi, dos de ellas en cuidados intensivos», indicaron las autoridades, que afirmaron que las labores de rescate y asistencia continúan.

«Es un día negro» declaró a AFP un habitante de la zona, Hamza Chdouani.

Por la noche, el nivel del agua bajó y los vecinos quedaron buscando sus pertenencias entre el lodazal.

En tanto, el servicio meteorológico anticipó más lluvias el martes en gran parte de Marruecos.

Las fuertes lluvias e inundaciones no son raras en Marruecos, pese a que el país ha lidiado durante siete años consecutivos con una severa sequía.

En septiembre de 2024, el sur y el sureste del país también registraron importantes inundaciones a causa de la lluvia, que se saldaron con la muerte de 18 personas.

En noviembre de 2014, al menos 32 personas murieron en el sur tras unas intensas precipitaciones, que provocaron desbordamientos de varios ríos a los pies de las montañas del Atlas.

