Mueren 54 supuestos insurgentes, 38 efectivos y 4 civiles en últimos 4 días en Pakistán

Compartir

3 minutos

Islamabad, 8 jul (EFE).- Al menos 54 supuestos insurgentes, 27 policías, 11 soldados y cuatro civiles han muerto en los últimos cuatro días en una serie de ataques y enfrentamientos armados en la conflictiva provincia de Baluchistán, en el suroeste de Pakistán, informaron este miércoles fuentes militares.

El director general de la sección de medios del Ejército (ISPR), el teniente general Ahmed Sharif, confirmó «la muerte de cuatro civiles, 38 miembros del personal de seguridad y 54 milicianos en incidentes distintos en Baluchistán», según dijo en una rueda de prensa.

La espiral de violencia comenzó la noche del sábado a las afueras de Quetta, la capital provincial. El Ejército señaló que combatientes del Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP), el principal grupo talibán paquistaní, atacaron una aldea. «Los lugareños obligaron a los terroristas a huir de la zona, pero durante elenfrentamiento, cuatro de nuestros valientes ciudadanos fueron martirizados y otros seis resultaron heridos», indicó Sharif.

Según el director general del ISPR, el segundo incidente ocurrió el lunes en el distrito de Ziarat, «cuando milicianos del TTP llevaron a cabo un ataque multidimensional contra un puesto de control policial que protegía la tubería de agua».

Los agentes señalaron que «repelieron la agresión y abatieron a quince atacantes, en un primer choque en el que fallecieron nueve policías». En su huida, los supuestos insurgentes secuestraron a los 18 efectivos restantes y se atrincheraron en las montañas, donde continuaron los combates hasta este miércoles, dejando otros once presuntos milicianos muertos.

«Una vez que se dieron cuenta de que estaban rodeados, mataron hoy a los 18 policías», denunció el teniente general sobre el desenlace de los rehenes.

El tercer incidente se registró este mismo miércoles «tras una emboscada contra un convoy militar perpetrada por el Ejército de Liberación de Baluchistán (BLA), once de nuestros soldados entregaron sus vidas y catorce terroristas del BLA fueron eliminados», precisó Sharif.

A estas cifras se suman otras dos operaciones de las fuerzas de seguridad en las localidades de Kharan y Dalbandin, que dejaron un balance conjunto de catorce milicianos abatidos, según las fuerzas de seguridad.

Durante su comparecencia, el mando militar advirtió de que los enfrentamientos por tierra y aire continúan activos en múltiples puntos de la provincia, y aseguró que los insurgentes «serán llevados a su fin lógico, el desenlace que se merecen».

Baluchistán, fronteriza con Afganistán e Irán, es una provincia estratégica para Pakistán por sus reservas de gas natural, cobre y oro, así como por los proyectos vinculados al corredor económico China-Pakistán (CPEC), una de las principales inversiones regionales impulsadas por Pekín.

La provincia, la más extensa del país y una de las más pobres, es escenario desde hace décadas de una insurgencia separatista baluche contra el Estado paquistaní, al que acusa de explotar los recursos naturales de la región sin beneficiar a la población local. EFE

aa-mtv/rcf