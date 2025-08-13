Mueren 55 gazatíes el día que el Ejército israelí aprueba plan de ofensiva en Gaza

Gaza, 13 ago (EFE).- Al menos 55 personas murieron este miércoles en la Franja de Gaza, de ellas 26 cerca de puntos de ayuda humanitaria, según confirmaron a EFE fuentes locales, coincidiendo con la aprobación por parte del Ejército israelí del plan para la siguiente fase de la ofensiva en el enclave palestino.

Fuentes en el enclave informaron a EFE de que el Hospital Bautista de Gaza recibió 14 fallecidos, en su mayoría víctimas de bombardeos en el barrio de Al Zaytun.

Por su parte, el Complejo Médico Al Shifa registró otros 14 muertos por ataques aéreos en distintos distritos de la ciudad, y un paciente más falleció por las heridas sufridas.

Estas muertes se suman a los al menos 61.722 gazatíes que murieron desde el inicio del conflicto, el 7 de octubre de 2023, por bombardeos israelíes, y se producen al mismo tiempo que el Ejército israelí confirmara la aprobación del plan operativo para la siguiente fase de la ofensiva en Gaza, días después de que el primer ministro, Benjamín Netanyahu, presentara su plan de ocupación del enclave.

En el mismo comunicado, el Ejército confirmó que lanzó una operación en la zona de Al Zaytun, en la ciudad de Gaza, el pasado martes.

Mientras tanto, al menos 26 gazatíes murieron cerca de puntos de ayuda humanitaria en varios sitios del enclave: 7 en Zikim, al norte de la capital; 5 en Wadi Gaza, al sur de la capital, y 14 más en el punto de Al Tina, cerca de la ciudad sureña de Jan Yunis, que se suman a otros 1.859 fallecidos en centros de ayuda humanitaria.

El Ejército aún no se ha pronunciado sobre estos incidentes. EFE

