Mueren 6 gazatíes por desnutrición el lunes

Jerusalén, 9 sep (EFE).- Seis gazatíes han muerto el pasado lunes por hambruna, según martes el Ministerio de Sanidad de la Franja de Gaza en su informe diario, que detalla las muertes del día anterior.

Las nuevas víctimas elevan a 399 el total de muertos por causas relacionadas con el hambre y la desnutrición, de los cuales 140 eran niños.

En agosto, un informe internacional avalado por la ONU confirmó la existencia de hambruna en la gobernación norte de Gaza, donde se encuentra la capital del enclave palestino, la ciudad de Gaza. Desde entonces, Sanidad ha contabilizado 121 muertes, 25 de ellas de niños.

Las muertes por desnutrición en Gaza han aumentado en los últimos meses como consecuencia del bloqueo impuesto por Israel a la entrada de ayuda humanitaria entre marzo y mayo.

Este pasado domingo el subsecretario general de Naciones Unidas para Asuntos Humanitarios (OCHA), Tom Fletcher, alertó de que el «estrecho margen de tiempo» para evitar que la hambruna en Gaza se extienda a Deir el Balah y Jan Yunis «se está agotando rápidamente».EFE

