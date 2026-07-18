Mueren 7 personas en ataques con drones contra almacenes de comercio electrónico en Rusia

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Moscú, 18 jul (EFE).- Al menos siete personas murieron durante la noche en los ataques con drones ucranianos contra almacenes de la compañía de comercio electrónico Wildberries en las regiones de Tambov y Moscú.

Además, resultaron heridos medio centenar de operarios de Wildberries, conocida como el Amazon ruso, algunos de ellos de gravedad, según informaron este sábado las autoridades locales en las redes sociales. EFE

mos/jgb