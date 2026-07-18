Mueren 7 personas en ataques con drones contra almacenes de comercio electrónico en Rusia

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Moscú, 18 jul (EFE).- Al menos siete personas murieron durante la noche en los ataques con drones ucranianos contra almacenes de la compañía de comercio electrónico Wildberries en las regiones de Tambov y Moscú.

Además, resultaron heridos más de medio centener de operarios de Wildberries, empresa conocida como el Amazon ruso, según informaron este sábado las autoridades locales en las redes sociales.

El gobernador de Tambov, Yevgueni Pervishov, estimó en 25 los heridos, mientras el jefe de la región de Moscú, Andréi Vorobiov, habló de 26 afectados. Tanto en uno como en otro caso, varios de los heridos han sido ingresados en hospitales en estado grave o muy grave.

Wildberries confirmó en un comunicado los ataques con aparatos no tripulados enemigos, que describió como «una noche terrible» para la compañía.

El almacén atacado en la región adyacente a la capital sigue siendo pasto de las llamas, mientras el incendio ha sido ya prácticamente sofocado en Tambov.

«Se puede decir con seguridad que esto ha sido un planificado atentado terrorista contra la población civil», denunció Pervishov en Telegram.

Añadió que el ataque tenía por objetivo causar «un gran número de víctimas», ya que los explosivos que portaban los drones llevaban metralla.

«Las defensas antiaéreas funcionaron. Fueron derribados 28 drones. Si hubieran alcanzado su objetivo, el número de afectados entre la población civil hubier sido mucho mayor», explicó.EFE

mos/jgb