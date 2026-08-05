Mueren 7 soldados yemeníes en ofensivas de los hutíes en provincias disputadas del Yemen

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Saná, 5 ago (EFE).- Al menos siete soldados de las fuerzas del Gobierno internacionalmente reconocido del Yemen han muerto en las últimas 24 horas en ofensivas llevadas a cabo por los rebeldes hutíes en dos importantes frentes del suroeste y el centro del país, en medio de una escalada de la violencia, informaron a EFE fuentes militares.

Los informantes dijeron bajo condición de anonimato que cinco soldados murieron y otros seis resultaron heridos el martes en ataques en la provincia central de Marib, mientras que otros dos militares fallecieron en choques en las afueras de la ciudad suroccidental de Taiz este miércoles.

En el sur de Marib, francotiradores hutíes mataron a dos soldados e hirieron a otro antes de atacar sus posiciones con un dron, que acabó con la vida de los otros tres efectivos, mientras que las fuentes apuntaron que estos ataques forman parte de las continuas operaciones militares de los rebeldes en esta disputada y estratégica provincia petrolera.

En Taiz, las fuerzas gubernamentales volvieron a repeler una ofensiva rebelde, en medio de una reanudación de los combates en varios frentes, que habían estado en gran parte congelados desde la tregua negociada por la ONU en 2022 y que se mantuvo en vigor hasta ahora pese a que expiró ese mismo año.

Marib es el bastión más importante del Gobierno en el norte de Yemen y alberga infraestructura de petróleo y gas, así como a cientos de miles de desplazados internos; mientras que Taiz es la tercera ciudad más grande del país y lleva años dividida en zonas controladas por ambos bandos enfrentados desde 2014.

Además, las fuentes militares acusaron a los hutíes de intensificar sus operaciones también en la provincia septentrional de Al Yauf y en la suroccidental de Al Dhalea, donde son recurrentes los ataques de francotiradores, bombardeos de artillería y lanzamientos de drones.

Los hutíes, que controlan la capital yemení, Saná, y gran parte del noroeste del país, han acusado repetidamente al Gobierno y a la coalición militar liderada por Arabia Saudí que interviene en el Yemen desde 2015 en favor del Ejecutivo de violar los acuerdos de alto el fuego.

Estos picos de violencia coinciden con la escalada de tensión y los intercambios de ataques entre los hutíes y Arabia Saudí, país al que los rebeldes han impuesto un bloqueo marítimo tras acusar a Riad de bombardear el aeropuerto de Saná a mediados de julio. EFE

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