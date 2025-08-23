Mueren 8 gazatíes, incluidos dos bebés, por hambre y desnutrición
Jerusalén, 23 ago (EFE).- Al menos ocho personas han muerto en la Franja de Gaza en las últimas 24 horas, entre ellos dos bebés de meses, debido a la hambruna que asola a la Franja tras meses de bloqueo israelí a la entrada de suministros, según fuentes médicas locales.
«Se registraron ocho nuevas muertes, entre ellas dos niños, en las últimas 24 horas debido a la hambruna y la desnutrición. Esto eleva el total de víctimas a 281, incluidos 114 niños» desde el inicio de la ofensiva bélica israelí, detalló este sábado en un comunicado el Ministerio de Sanidad gazatí. EFE
