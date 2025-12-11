Mueren ahogados dos inmigrantes al intentar entrar ilegalmente en Croacia desde Bosnia

1 minuto

(Actualiza el número de fallecidos y añade detalles)

Zagreb, 11 dic (EFE).- Dos personas han fallecido y once han tenido que ser hospitalizadas al volcar este jueves la lancha con la que trataban de entrar a Croacia desde Bosnia-Herzegovina cruzando el río Sava, informaron el cuerpo de bomberos y un hospital.

Aunque inicialmente se informó de tres muertos, los últimos informes oficiales confirman que entre los 13 ocupantes de la barca, seis hombres y siete mujeres, uno falleció ahogado en el río y otro ya en el hospital.

La Policía recibió una alerta de que una embarcación había volcado en ese río fronterizo a la altura de la ciudad de Slavonski Brod, a unos 180 kilómetros al este de Zagreb.

Los rescatados han sido hospitalizados debido a la hipotermia que han sufrido.

Las autoridades no han dado detalles sobre la nacionalidad de los inmigrantes.

Un ciudadano de Bosnia-Herzegovina ha sido detenido en relación a este suceso, según la Policía.

Según datos oficiales, en los primeros cinco meses de 2025 hubo 4.761 cruces ilegales de frontera a Croacia, lo que representa una disminución del 52 % respecto al año anterior. EFE

vb/as/lar