Mueren al menos 14 inmigrantes al chocar su embarcación con un barco guardacostas griego

Atenas, 3 feb (EFE).- Al menos 14 personas murieron este martes al colisionar la embarcación en la que viajaban con un patrullero de la Guardia Costera durante una persecución frente a la isla griega de Quíos, en el Egeo oriental.

Otras 24 personas fueron trasladadas al hospital de la isla, dijo a EFE una portavoz de los guardacostas.

El choque se produjo cuando el patrullero se lanzó a perseguir a una embarcación que se acercaba a la costa de la isla para desembarcar a los inmigrantes, informa el diario Kathimerini. EFE

