Mueren al menos 14 personas en un accidente de tráfico en el sur de Uganda

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Nairobi, 4 ago (EFE).- Al menos 14 personas murieron en un accidente de tráfico en el sur de Uganda, en la Región Central, cuando el conductor de un taxi colectivo (furgoneta) impactó de frente contra un camión que transportaba arena, informó este martes la Policía ugandesa.

«El accidente involucró a un taxi Toyota Hiace y un camión Sino que transportaba arena. Catorce personas murieron en el acto, todas del taxi», indicaron las fuerzas de seguridad en un comunicado.

Además, cuatro personas resultaron heridas, dos de cada vehículo, y debieron ser trasladadas al Hospital Regional de Referencia de Masaka.

El choque ocurrió alrededor de las 23.00 hora local del lunes (20.00 GMT) a la altura del núcleo comercial rural de Kamunga, en la autopista que conecta la capital, Kampala (centro-sur), con la ciudad de Masaka (suroeste).

Se trata de una de las carreteras comerciales más importantes de Uganda y forma parte del conocido como Corredor Norte de África, que actúa como una importante ruta comercial entre la costa de Kenia y varios países sin litoral de la región de los Grandes Lagos, como Uganda, Burundi o Ruanda.

De acuerdo con la Policía, el conductor del camión se dio a la fuga tras el siniestro.

«La Policía visitó la escena y las investigaciones están en curso. Se están realizando esfuerzos para localizar al conductor que huyó», concluyó el comunicado.

Los accidentes de tráfico son comunes en Uganda, donde en 2025 se registraron 5.383 víctimas mortales en las carreteras del país, según el último informe de la Dirección de Policía de Tránsito, lo que sitúa el promedio diario en 15 fallecidos en siniestros viales.

Esto representa un ligero incremento respecto al año anterior, cuando se registraron 5.144 muertes, entre 13 y 14 al día.

Uno de los últimos accidentes de tránsito más impactantes de este año ocurrió el 16 de julio pasado, en el que murieron 20 niños y un adulto de la escuela primaria King David, después de que el conductor del autobús escolar en el que viajaban perdiera el control del vehículo y volcara tras chocar contra una roca.

La tragedia llevó al Gobierno ugandés a suspender todos los viajes y excursiones escolares del país. EFE

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