Mueren al menos 17 personas en Gaza esta madrugada por bombardeos israelíes

1 minuto

Gaza, 1 oct (EFE).- Al menos 17 gazatíes murieron la madrugada de este miércoles por bombardeos israelíes, la mayoría en la ciudad de Gaza, donde el Ejército israelí desarrolla una ofensiva terrestre, informaron a EFE fuentes médicas del enclave.

Según los hospitales de Al Shifa y Al Ahli, al menos 14 murieron por bombardeos en la ciudad de Gaza, incluidos ataques aéreos a la escuela Al Falah en el barrio de Al Zeitoun, que albergaba gazatíes desplazados, y también en una casa familiar en el barrio de Al Daraj y un piso en el barrio de Al Rimal.

Otros tres gazatíes perdieron la vida en bombardeos contra dos casas en los campos de desplazados de Nuseirat y Bureij, en el centro de la Franja.

El Ejército israelí no se ha pronunciado aún sobre estos ataques.

Sin embargo, en septiembre las tropas israelíes comenzaron a adentrarse por tierra en la ciudad de Gaza dentro de una ofensiva para ocupar la urbe, que hasta agosto albergaba a un millón de habitantes.

Los bombardeos ya han destruido varios barrios, lo que ha obligado a cientos de miles de personas a desplazarse hacia el sur del enclave, donde el espacio es limitado y las condiciones de vida son insuficientes. EFE

aa-vsj/llb

