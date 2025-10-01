The Swiss voice in the world since 1935
Mueren al menos 23 gazatíes en bombardeos israelíes esta mañana, entre ellos un periodista

(Actualiza con más información y corrige en el tercer párrafo la cifra global de periodistas muertos en Gaza)

Gaza, 1 oct (EFE).- Al menos 23 gazatíes murieron esta madrugada en bombardeos israelíes, entre ellos un niño y un periodista, según confirmaron a EFE fuentes médicas locales.

El hospital Al Aqsa informó que seis personas fallecieron en la zona de Deir Al Balah, en el centro del enclave, entre ellas un niño de nueve años y el fotoperiodista Yahya Rizeq.

Con su muerte, Rizeq se convierte en el segundo periodista gazatí fallecido en Gaza desde el pasado sábado, tras la muerte de Muhammad al-Dayah, y se suma a las 195 víctimas entre trabajadores de medios registradas en la Franja desde el inicio de la guerra el 7 de octubre de 2023, según el Comité para la Protección de los Periodistas.

Los hospitales Al Shifa y Al Ahli indicaron además que en el centro del enclave otros tres gazatíes fallecieron en bombardeos contra dos casas en los campos de desplazados de Nuseirat y Bureij.

Según las mismas fuentes, al menos 14 personas murieron en bombardeos en la ciudad de Gaza, incluidos ataques a la escuela Al Falah, en el barrio de Al Zeitoun, que albergaba a desplazados, a una vivienda familiar en Al Daraj y a un apartamento en Al Rimal.

El Ejército israelí aún no se ha pronunciado sobre los ataques.

Desde el inicio del conflicto, más de 66.000 gazatíes han muerto por ataques israelíes, según el Ministerio de Sanidad de Gaza, controlado por Hamás. EFE

