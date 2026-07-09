Mueren al menos 28 personas en incendio de una fábrica de calzado en el sureste de China

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Pekín, 9 jul (EFE).- Al menos 28 personas murieron este jueves en un incendio registrado en una fábrica de calzado de la provincia suroriental china de Fujian, informaron las autoridades, citadas por medios estatales.

El fuego se declaró hacia las 12.00 hora local (04.00 GMT) en una nave de la empresa Fujian Huiteng Shoes, situada en la ciudad de Jinjiang.

Según la televisión estatal CCTV, una evaluación preliminar situó el origen del fuego en un taller de la primera planta, donde había materiales de calzado acumulados en los accesos de seguridad. EFE

aa/rcf

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