Mueren cinco civiles en nuevas violaciones del alto el fuego en Siria, según los kurdos

2 minutos

Beirut, 26 ene (EFE).- Al menos cinco civiles de una misma familia murieron este lunes en un ataque de grupos progubernamentales contra la aldea de Kharab Ashk, en el norte de Siria, una de varias violaciones al alto el fuego denunciadas por la alianza armada liderada por kurdos Fuerzas de Siria Democrática (FSD).

«Facciones afiliadas a Damasco cometieron una masacre horrible en la aldea de Kharab Ashk, ubicada al sureste de la ciudad de Kobani, después de intensos ataques que alcanzaron la aldea utilizando artillería, tanques y vehículos aéreos no tripulados», informó la coalición de grupos armados en un comunicado.

Según la nota, las acciones destruyeron la casa de la familia Bozan, lo que causó el fallecimiento de cinco de sus miembros e hirió a otros tantos.

Por otro lado, las FSD explicaron que tres civiles más resultaron heridos en el bombardeo de un dron contra la aldea de Al Milibiya, en el noreste del país, mientras que también se han registrado enfrentamientos y acciones en las localidades de Al Safa (noreste) y Chalabiya (norte).

En este contexto, la Ilham Ahmad, copresidenta del Departamento de Relaciones Exteriores en la autoproclamada Administración Autónoma Democrática del Norte y Este de Siria (AADNES), criticó que el reciente alto el fuego «no se ha traducido en un compromiso real sobre el terreno» por parte de Damasco.

«La brecha entre la retórica oficial y la sangrienta realidad continúa acrecentándose. Cualquier proceso político que no comienza con la protección de los civiles no es más que una ilusión política», zanjó en su cuenta de X la responsable de la AADNES, liderada por kurdos.

Este fin de semana, Damasco y los kurdosirios anunciaron una extensión de 15 días del frágil cese de hostilidades acordado la semana pasada en el norte y noreste del país, donde las partes buscan integrar las áreas en manos de las FSD en las estructuras estatales tras la caída de Bachar al Asad. EFE

