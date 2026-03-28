Mueren cinco paramédicos en ataque aéreo israelí en el sur del Líbano, según medios

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Redacción Internacional, 28 mar (EFE).- Cinco paramédicos murieron por un bombardeo israelí a una ambulancia en el sur de Líbano, informaron este sábado medios libaneses.

Según la agencia de noticias libanesa NNA, el bombardeo se produjo en Zoutar Sharqi, en el distrito de Nabatiyeh, en el sur de Líbano cerca de la frontera con Israel.

Por otra parte, otras cuatro personas murieron y nueve resultaron heridas en otro ataque aéreo israelí en la localidad de Al-Haniyah, en el sur de Líbano, según informó este sábado la agencia NNA citando el canal de televisión catarí Al Jazeera.

La aviación israelí mató en ataques el viernes contra Beirut a dos miembros de la Unidad de Comunicaciones del grupo chií libanés Hizbulá, según un comunicado emitido este sábado por las fuerzas armadas.

A lo largo de la tarde del viernes, el Ejército anunció al menos dos oleadas de bombardeos (una por la tarde y otra por la noche) contra objetivos de Hizbulá en la capital libanesa.

Las personas muertas por los ataques israelíes en marcha contra el Líbano desde hace casi un mes superaron el viernes los 1.142 y el de heridos los 3.315, según datos difundidos por el Centro de Operaciones de Emergencia del país.

En el norte de Israel han muerto dos personas por el impacto de cohetes de Hizbulá (la última, un hombre de 43 años en Nahariya, el jueves). Además, las fuerzas armadas israelíes mataron por error a un hombre en un disparo de artillería en la localidad fronteriza de Misgav Am. EFE

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