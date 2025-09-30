The Swiss voice in the world since 1935
Democracia
Historias principales
Ver todas las historias de este tema
Swiss democracy
Newsletter
Ver todos los boletines

Mueren cinco personas por inhalación de gas tóxico en una fábrica del centro de China

Este contenido fue publicado en
1 minuto

Pekín, 30 sep (EFE).- Cinco personas murieron y otras tres se encuentran hospitalizadas a causa de un escape de gas tóxico en una fábrica de la provincia central china de Henan, informaron este martes medios locales.

El incidente se produjo el lunes por la mañana en la empresa Hexin Chemical Industry de la ciudad de Hebi, cuando supuestamente un escape en un tanque de almacenamiento de ácido sulfúrico provocó un vertido en el sistema de aguas de las instalaciones, recoge la agencia oficial Xinhua.

El ácido llegó a un tanque séptico donde una reacción química produjo gas de sulfuro de hidrógeno que se filtró al interior de unas instalaciones de descanso del personal.

De los tres heridos, uno se encuentra en estado grave pero estable y los otros dos presentan daños leves, según la oficina local de gestión de emergencias.

La fábrica ha paralizado sus operaciones y todo el personal ha sido evacuado, en tanto las autoridades han iniciado una investigación para esclarecer lo ocurrido.

China registra con frecuencia accidentes industriales, especialmente en sectores como la minería o la producción de fuegos artificiales, donde persisten deficiencias en materia de seguridad pese a regulaciones más estrictas en los últimos años. EFE

lcl/vec/alf

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Benjamin von Wyl

¿Confía en la fortaleza democrática de su país?

Las democracias se enfrentan a desafíos internos y externos. ¿Cómo calificaría usted las instituciones de su país?

Únase al debate
4 Me gusta
36 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Katy Romy

¿Ofrece su país de residencia un documento digital de identidad?

¿En su país de residencia existe una herramienta digital de este tipo? ¿Le facilita la vida? ¿Le preocupa la seguridad de los datos o la privacidad?

Únase al debate
27 Me gusta
37 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Dominique Soguel

¿Qué enseñanzas nos dejan los últimos acontecimientos sobre los riesgos y beneficios de respetar los tratados nucleares?

¿Qué sentido tienen los acuerdos nucleares si violarlos parece dar mejores resultados?

Únase al debate
4 Me gusta
13 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR