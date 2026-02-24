Mueren cinco policías y dos civiles en un ataque a un furgón de agentes en Pakistán

3 minutos

Islamabad, 24 feb (EFE).- Al menos siete personas, entre ellas cinco agentes y dos civiles, murieron este martes en Pakistán después de que un furgón policial fuera atacado en una zona fronteriza con Afganistán, informó a EFE la policía.

El ataque se produjo en el distrito de Kohat, en la provincia de Khyber Pakhtunkhwa, una región fronteriza donde la insurgencia ha intensificado el uso de tecnología civil para fines militares.

«Entre los agentes fallecidos se encuentra un oficial con el rango de superintendente adjunto de policía (DSP), Sultan Khan», informó a EFE un portavoz del centro de control policial de Kohat, Sultan Khan.

“Terroristas abrieron fuego contra un furgón policial en el que el DSP y otros cuatro agentes cayeron mártires, mientras que dos civiles también perdieron la vida”, añadió.

El portavoz informó que otros cuatro policías resultaron heridos en el ataque, ocurrido cerca de la carretera de Shakardara.

Tras el incidente, se enviaron refuerzos policiales desde la ciudad de Kohat para iniciar una operación de búsqueda con el fin de capturar a los atacantes, aunque por el momento no se han producido detenciones.

“Los terroristas huyeron del lugar, pero la policía los está persiguiendo sin que hasta ahora haya arrestos”, señaló el funcionario.

El primer ministro, Shehbaz Sharif, condenó en un comunicado el ataque, que atribuyó a lo que denominó como Fitna-ul-Kharij, término que el Gobierno utiliza para referirse al Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP), los talibanes paquistaníes.

“El primer ministro rinde tributo al DSP Asad Mahmood y a los demás oficiales que murieron en martirio”, reza el comunicado oficial, en el que Sharif también expresó sus condolencias a las familias y prometió que “el flagelo del terrorismo será erradicado del país”.

Este incidente se produce apenas un día después de que tres miembros de la Policía Fronteriza (FC) murieran en un ataque insurgente en el vecino distrito de Karak. Los efectivos fallecieron cuando los atacantes emboscaron una ambulancia que trasladaba a siete heridos tras un ataque previo con drones contra un puesto de control de la fuerza paramilitar Frontier Constabulary (FC).

Aunque nadie ha reivindicado la acción por el momento, las sospechas recaen sobre el grupo Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP), el principal brazo de los talibanes paquistaníes.

Pakistán sostiene que la vuelta de los talibanes al poder en Afganistán en 2021 ha proporcionado al TTP un «santuario seguro» desde donde lanzar ataques transfronterizos

Pakistán y Afganistán viven un momento de tensión después de que las fuerzas paquistaníes acometieran el fin de semana una serie de ataques aéreos contra zonas civiles afganas, en las que aseguran que se guarecen grupos terroristas. EFE

