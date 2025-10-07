Mueren cuatro inmigrantes en un naufragio ante la isla de Lesbos, en el Egeo oriental

Atenas, 7 oct (EFE).- Cuatro inmigrantes murieron este martes después de que la embarcación en la que se encontraban junto con otras 34 personas se hundiera al sur de la isla griega de Lesbos, en el mar Egeo oriental, informó la Guardia Costera de Grecia.

Según explicó a EFE en Atenas una portavoz de la Guardia Costera, las autoridades griegas localizaron a los 34 inmigrantes vivos en el sur de la isla y fueron informadas de que otras cuatro personas se encontraban desaparecidas tras el hundimiento de la embarcación.

Los guardacostas lanzaron entonces una operación de búsqueda y rescate al sur de Lesbos, donde fueron localizados y recuperados los cuerpos sin vida de los cuatro desaparecidos.

Hasta el momento se desconoce la edad, la procedencia o el sexo de las víctimas mortales, así como de los inmigrantes rescatados.

Lo más probable es que la embarcación partiera desde las cercanas costas turcas que se encuentran a pocos kilómetros de Lesbos, aseguró la portavoz.

El domingo pasado se registró otro naufragio frente a la misma isla, cuando una embarcación con 18 inmigrantes a bordo volcó, lo que resultó en la muerte de una mujer, mientras que las otras 17 personas pudieron ser rescatadas.

En lo que va de año, unas 35.000 personas han llegado a Grecia de manera irregular por vía terrestre o marítima, según datos de ACNUR, la agencia de la ONU para los refugiados.

En 2024 llegaron a Grecia de manera irregular unas 61.000 personas, según la misma fuente. EFE

dsp/jk/rf