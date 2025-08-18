The Swiss voice in the world since 1935

Mueren cuatro migrantes al caer al mar en Turquía

afp_tickers
Este contenido fue publicado en
1 minuto

Al menos cuatro migrantes murieron tras caer al mar desde su bote neumático el lunes frente a la costa occidental de Turquía, informaron las autoridades. 

El incidente ocurrió la madrugada del lunes frente a la costa del distrito de Karaburun, en el mar Egeo, indicó el mando de la guardia costera en un comunicado.

Las autoridades rescataron a dos migrantes y encontraron cuatro cadáveres mientras continuaban la búsqueda de los desaparecidos con la ayuda de un helicóptero, un dron, un buque y cinco embarcaciones.

De momento, se desconocen las nacionalidades y el número de migrantes que transportaba la embarcación.

Apenas 30 kilómetros separan Karaburun de las islas griegas de Lesbos y Quíos. Muchos migrantes emprenden la corta pero peligrosa ruta entre la costa turca y las vecinas islas griegas con el fin de entrar en territorio de la Unión Europea.

Según la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), más de 1.000 migrantes desaparecieron o murieron ahogados en el mar Mediterráneo en 2025.

fo/mmy/avl

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Marc Leutenegger

¿Qué experiencias ha tenido con la escasez de vivienda y la subida de los precios?

Suiza se precipita hacia una crisis inmobiliaria. ¿Cómo se puede evitar? Participe en el debate.

Únase al debate
57 Me gusta
64 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Ha notando algún cambio en su vida como consecuencia de las nuevas normas comerciales introducidas por EEUU?

¿Cómo cree que podría afectar a su vida la política arancelaria de EEUU?

Únase al debate
9 Me gusta
10 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
11 Me gusta
11 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR