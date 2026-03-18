Mueren cuatro mujeres en Cisjordania por impacto de misiles iraníes

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Jerusalén, 18 mar (EFE).- Cuatro mujeres murieron en Cisjordania y otras seis mujeres resultaron heridas tras el impacto de misiles iraníes en la zona de Beit Awa, cerca de la ciudad de Hebrón en el sur del territorio palestino, informó este miércoles por la noche la Media Luna Roja palestina.

Las mujeres murieron a consecuencia de la décima andanada de misiles por parte de Teherán contra suelo israelí desde la medianoche, que afectó a la zona sur de Israel y también al sur de Cisjordania.

Estas víctimas son las primeras de misiles iraníes ocurridas en el territorio palestino. Hasta ahora, catorce personas han muerto en territorio israelí por ataques iraníes en los 19 días que se ha prolongado la guerra iniciada por Israel y Estados Unidos contra Irán el pasado 28 de febrero. EFE

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