Mueren cuatro oficiales de las FAR en un ataque del Ejército sudanés en Darfur del Sur

1 minuto

Jartum, 30 sep (EFE).- Al menos cuatro oficiales de alto rango del grupo paramilitar Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR) han muerto en un ataque del Ejército contra una posición militar al oeste de Nyala, en el estado de Darfur del Sur, en el oeste de Sudán, indicaron este martes a EFE fuentes militares sudanesas.

«Un bombardeo del Ejército contra una posición militar en Nyala causó la muerte de cuatro oficiales de alto rango, entre ellos dos familiares del comandante de las Fuerzas de Apoyo Rápido, Mohamed Hamdan Dagalo ‘Hemedti'», indicaron las fuentes militares, que pidieron el anonimato.

El blanco del ataque fue un centro logístico de las FAR, así como un edificio administrativo que quedó destruido en el que se encontraban los oficiales, uno de los cuales se dedicaba a las finanzas del grupo y otro a los suministros militares y logísticos, de acuerdo con los informantes.

Hasta el momento, las FAR no han reaccionado ante esta información.

Nyala es la sede de la llamada Alianza Fundacional de Sudán, compuesta por las FAR y otros grupos políticos y militares afines, que han creado su gobierno paralelo en el país en el marco de la guerra iniciada en abril de 2023.

La guerra en Sudán ha provocado la muerte de decenas de miles de personas y el desplazamiento de alrededor de 13 millones, lo que ha convertido al país en el escenario de la peor catástrofe humanitaria del planeta. EFE

