Mueren cuatro paramédicos en un ataque israelí contra un centro de ambulancias en Líbano

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Beirut, 22 may (EFE).- Al menos cuatro paramédicos murieron y varios más resultaron heridos en un ataque israelí contra un centro de ambulancias perteneciente a la organización Autoridad Sanitaria Islámica en la localidad de Hanawiya, en el sur del Líbano, informó este viernes una fuente oficial.

Según un comunicado del Centro de Operaciones de Emergencia libanés, el bombardeo alcanzó «directamente» las instalaciones de los paramédicos, lo que causó el fallecimiento de cuatro de ellos e hirió a un número indeterminado «mientras desarrollaban su labor humanitaria».

El Ministerio de Salud Pública del Líbano, al que pertenece el Centro de Operaciones de Emergencia, prometió no permitir que este tipo de crímenes queden sin castigo.

«Este ataque directo no es simplemente una violación más, sino una prueba clara y adicional del menosprecio extenso que el enemigo israelí tiene hacia la ley humanitaria internacional, así como una violación flagrante de todas las normas internacionales», denunció el departamento gubernamental.

El jueves mismo, al menos siete trabajadores sanitarios resultaron heridos en otro ataque israelí contra las inmediaciones del Hospital Gubernamental de Tebnine, también en el sur del país y que registró importantes daños materiales a causa del impacto.

La acción causó daños tanto en la zona exterior de las instalaciones, desde el patio hasta ambulancias aparcadas allí, como en diversos departamentos de su interior, entre ellos la sala de urgencias, el quirófano y la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI).

Desde el inicio del conflicto el pasado 2 de marzo, más de un centenar de trabajadores sanitarios han perdido la vida en ataques israelíes contra ambulancias, centros médicos y equipos de emergencias, acciones que han continuado pese al alto el fuego en vigor entre ambos países. EFE

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