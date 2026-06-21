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Mueren cuatro personas en ataque ucraniano con drones contra la península de Crimea

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Moscú, 21 jun (EFE).- Al menos cuatro personas murieron este domingo y cerca de una treintena resultaron heridas en un ataque ucraniano con drones contra la anexionada península de Crimea, según informaron las autoridades locales.

«Lamentablemente, como resultado de los ataques de drones enemigos contra la península de Kerch (parte más oriental de Crimea) hay víctimas entre la población civil. Según la información de la que disponemos en estos momentos, cuatro personas han muerto y 28 han resultado heridas», escribió Serguéi Axiónov, líder crimeo, en las redes sociales.EFE

mos/av

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