Mueren cuatro personas en ataque ucraniano con drones contra la península de Crimea

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(Añade información sobre más ataques)

Moscú, 21 jun (EFE).- Al menos cuatro personas murieron este domingo y cerca de una treintena resultaron heridas en un ataque ucraniano con drones contra la anexionada península de Crimea, informaron las autoridades locales.

«Lamentablemente, como resultado de los ataques de drones enemigos contra la península de Kerch (parte más oriental de Crimea), hay víctimas entre la población civil. Según la información de la que disponemos en estos momentos, cuatro personas han muerto y 28 han resultado heridas», escribió Serguéi Axiónov, líder crimeo, en las redes sociales.

Añadió que los servicios de emergencia se han personado en el lugar del ataque, donde se encuentra también el puente de 18 kilómetros que une Crimea con la Rusia continental.

Según el canal de Telegram Astra, los aparatos no tripulados ucranianos golpearon una refinería en el puerto de Kerch, donde se habría declarado un incendio. Además, fragmentos de un dron habrían alcanzado también un edificio de viviendas.

Por otra parte, una persona murió y otra resultó herida el domingo en el ataque con drones contra un transbordador que se debía dirigirse a Crimea, según informaron las autoridades de la región rusa de Krasnodar, que también comunicaron un incendio en una terminal petrolera.

El ataque obligó a las autoridades a suspender el transporte marítimo en el estrecho de Kerch y también la circulación de coches y trenes por el puente de Crimea.

Fuentes ucranianas también informan de ataques contra el puerto ruso de Kavkaz, situado al otro del estrecho, y también una guarnición militar.

Como alternativa, las autoridades proponen a los interesados desplazarse por carretera desde la región rusa de Rostov a través del corredor terrestre por el sur del Donbás, Zaporiyia y Jersón.

El problema es que el ejército ucraniano intenta desde hace semanas aislar la península anexionada por Rusia en 2014, al bombardear constantemente todas las carreteras que conducen a Crimea.

Según los expertos, los drones ucranianos han destruido cientos de camiones cisterna y de carga, lo que ha convertido dichas carreteras en prácticamente intransitables.

La prensa local apunta que Ucrania está consiguiendo torpedear la temporada de veraneo en Crimea, que, por ese motivo, podría perder varios millones de turistas.EFE

mos/llb