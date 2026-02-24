Mueren cuatro personas en un accidente de un helicóptero militar en un mercado en Irán

Teherán, 24 feb (EFE).- Al menos cuatro personas murieron este martes en el accidente de un helicóptero militar que se estrelló en un mercado de verduras en el centro de Irán por un fallo técnico, en el segundo siniestro de una aeronave de las Fuerzas Armadas iraníes en menos de una semana.

“Un helicóptero de las Fuerzas Aéreas iraníes se estrelló este martes por la mañana en un mercado de frutas y verduras de la ciudad de Darcheh en la provincia de Isfahan”, informó la agencia Tasnim, vinculada con la Guardia Revolucionaria.

“El accidente resultó en las muertes del piloto, el copiloto y dos vendedores del mercado”, añadió Tasnim, que apunto a un “fallo técnico” sin especificar como causa del siniestro.

Se trata del segundo accidente fatal de una aeronave militar después de que el jueves se estrellase un caza en el noroeste del país por causas que no se explicaron, en un siniestro en el que murió un piloto y sobrevivió otro.

Estos accidentes se producen en medio de enormes tensiones militares con Estados Unidos que ha desplazado a Oriente Medio una enorme fuerza armada para presionar a Irán a cerrar un acuerdo nuclear.

Según informa The New York Times, el presidente estadounidense Donald Trump considerará un ataque mucho mayor en los próximos meses para expulsar a sus líderes políticos si la diplomacia no logra que Irán ceda en el desarrollo de su programa nuclear.

Los accidentes de aviones militares son comunes en Irán debido a la antigüedad de los aparatos, adquiridos antes de la Revolución Islámica de 1979.

Desde la instauración de la República Islámica por parte del ayatolá Ruholá Jomeiní, Irán no ha tenido acceso a la compra de nuevos cazas para sus Fuerzas Aéreas. EFE

