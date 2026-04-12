Mueren cuatro personas en un ataque paramilitar contra un mercado en el sur de Sudán

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Jartum, 12 abr (EFE).- Cuatro personas murieron y «varias» resultaron heridas este domingo en un ataque del grupo paramilitar Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR) contra un mercado en la localidad de Dilling, en el estado de Kordofán del Sur, en el sur de Sudán, informó la Red de Médicos Sudaneses.

En un comunicado, la organización afirmó que «cuatro personas, entre ellas una mujer y dos niños, murieron y otros civiles resultaron heridos cuando las Fuerzas de Apoyo Rápido y su aliado, el Movimiento de Liberación del Pueblo Sudanés-Norte (SPLM-N), atacaron un mercado en Dilling», sin detallar la cifra de personas heridas.

«Atacar mercados y zonas civiles constituye una flagrante violación del derecho internacional humanitario y refleja un desprecio por la vida de los civiles», agregó.

La Red de Médicos Sudaneses expresó su «profunda preocupación por los repetidos ataques contra civiles e infraestructura civil, especialmente dada la deteriorada situación sanitaria y la falta de recursos médicos necesarios para atender emergencias».

También hizo un llamamiento a la comunidad internacional y a las organizaciones humanitarias para que «tomen medidas urgentes» para presionar a los líderes de las FAR a fin de que cesen estos ataques, garanticen la protección de los civiles y faciliten la entrega de ayuda médica y humanitaria a las zonas afectadas.

La guerra entre el Ejército de Sudán y el grupo paramilitar Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR) iniciada el 15 de abril de 2023 ha sumido al país en la peor catástrofe humanitaria del planeta, según la ONU, y de acuerdo con estimaciones de Estados Unidos unas 400.000 personas pueden haber perdido la vida durante el conflicto. EFE

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