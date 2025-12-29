Mueren cuatro personas en un naufragio en el Pacífico colombiano

2 minutos

Bogotá, 28 dic (EFE).- La vicepresidenta colombiana, Francia Márquez, lamentó este domingo el fallecimiento de cuatro personas, entre ellas dos menores de edad, quienes perdieron la vida tras el naufragio de una embarcación en el Pacífico.

La embarcación, que transportaba entre 30 y 40 pasajeros, zarpó el sábado desde Buenaventura (Valle del Cauca) con destino a Timbiquí, en el vecino departamento del Cauca, según informó la alcaldía de este último municipio en un comunicado.

«Expreso mis sinceras condolencias y profunda solidaridad con las familias y seres queridos de las personas que perdieron la vida en el trágico naufragio ocurrido en aguas del Pacífico, entre ellas dos menores de edad», escribió Márquez en sus redes sociales.

La Alcaldía de Timbiquí añadió que las autoridades continúan trabajando de manera articulada para avanzar en la búsqueda de los desaparecidos y atender las consecuencias de la tragedia.

El comunicado precisó, además, que se desarrollan las acciones necesarias para responder a la emergencia, priorizando la protección de la vida y el acompañamiento a los familiares.

Medios locales indicaron que los pasajeros se desplazaban entre poblaciones costeras del Pacífico caucano cuando la embarcación impactó contra un tronco flotante, lo que provocó el hundimiento.

Este hecho evoca lo sucedido a comienzos de mes, cuando al menos dos personas murieron y 49 fueron rescatadas luego de que una embarcación con 51 viajeros naufragó en el golfo de Urabá, en el Caribe colombiano.

En esa ocasión, la motonave ‘Mi Consentida’, que cubría la ruta entre Acandí (Chocó) y Turbo (Antioquia), sufrió un ingreso de agua que provocó su hundimiento.

Según informó la Armada, ese accidente también tuvo su origen en una avería en el casco, presuntamente causada por el impacto con un tronco de madera flotante. EFE

ocm/nvm