Mueren cuatro personas por ruptura de tubería en una planta hidráulica del centro de China

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Pekín, 14 abr (EFE).- Cuatro trabajadores murieron en una estación hidráulica de la ciudad china de Chongqing (centro) a causa de la rotura de una tubería que provocó una descarga masiva de agua, recogen este martes medios locales.

El accidente se produjo el domingo por la mañana en unas instalaciones ubicadas en el distrito de Fuling de la citada ciudad, e inicialmente causó la muerte de dos personas y la desaparición de otras dos, cuyos cuerpos fueron encontrados horas más tarde, según la agencia oficial Xinhua.

La planta donde se produjo la rotura del conducto es de clase IV, de acuerdo a las autoridades municipales, que han abierto una investigación para aclarar las causas del suceso.

China registra con frecuencia accidentes industriales, especialmente en sectores como la minería o la producción de fuegos artificiales, donde persisten deficiencias en materia de seguridad pese a regulaciones más estrictas en los últimos años. EFE

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