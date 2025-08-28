The Swiss voice in the world since 1935

Mueren de hambre y desnutrición otros 4 gazatíes, entre ellos dos niños

Jerusalén, 28 ago (EFE).- Al menos otros cuatro palestinos han muerto debido al hambre y la desnutrición en la Franja de Gaza, informó este jueves el Ministerio de Sanidad en un comunicado, entre ellos dos niños.

Las muertes se produjeron ayer, miércoles, y con estas víctimas ya son 317 los fallecidos por estas causas desde octubre de 2023, incluidos 121 niños.

La mayoría de ellos, sin embargo, han muerto este verano, a medida que la escasez de alimento en el enclave se ha ido exacerbando debido al bloqueo israelí de suministros que dura más de cinco meses.

Desde que la CIF (Clasificación Integrada de la Seguridad Alimentaria en Fases) declarase la existencia de hambruna en la ciudad de Gaza el pasado 22 de agosto, se han registrado 39 muertes, entre ellas seis niños, según datos del Ministerio.

El informe publicado el pasado viernes por la CIF indica que un total de 1,6 millones de gazatíes sufren hambre, entre ellos una tercera parte (más de medio millón) de manera crítica, al padecer de una privación extrema de alimentos, mientras que el resto de la población se encuentra en situación de «crisis alimentaria».

Para considerar una hambruna es necesario que falten alimentos en al menos uno de cada cinco hogares, lo que resulta en niveles críticamente altos de desnutrición aguda (al menos el 30 %) y mortalidad. EFE

