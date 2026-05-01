Mueren dos adolescentes en región fronteriza rusa de Bélgorod por ataque de dron ucraniano

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Moscú, 1 may (EFE).- Dos adolescentes murieron hoy en la región fronteriza rusa de Bélgorod después de que la moto en la que se trasladaban fuese alcanzada por un dron ucraniano, según informó el gobernador local, Viacheslav Gladkov.

«Una tragedia en el distrito Volokonovski. Un dron de las Fuerzas Armadas de Ucrania atacó deliberadamente una moto en la que viajaban dos muchachos, de 18 y 15 años. Los muchachos murieron en el acto por las heridas recibidas», denunció en su canal de Telegram.

Gladkov expresó sus condolencias a los familiares y allegados y señaló que «se trata de una gran pérdida para todos nosotros».

Las regiones fronterizas rusas de Briansk, Bélgorod y Kursk son objeto de ataques diarios tanto de drones de largo alcance ucranianos como artefactos aéreos de menor alcance como los drones FVP, que causan bajas entre la población civil.EFE

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