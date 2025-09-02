The Swiss voice in the world since 1935

Mueren dos civiles al detonar una mina en la región rusa de Kursk, fronteriza con Ucrania

Moscú, 2 sep (EFE).- Dos civiles murieron al detonar una mina en la región rusa de Kursk, fronteriza con Ucrania, anunció este martes su gobernador, Alexandr Jinshtéin.

«Ayer, cerca de la aldea de Popovka, en el distrito de Rilski, dos civiles se toparon con una mina en un campo minado. Se trata de dos hombres de 38 y 28 años. Ambos, para nuestro profundo pesar, fallecieron en el lugar», informó Jinshtéin en su canal de Telegram.

El gobernador aprovechó para advertir a los residentes de mantenerse alejados de las zonas fronterizas.

«Estimados residentes, ¡manténganse extremadamente alerta! Lamentablemente, nuestras zonas fronterizas aún están llenas de explosivos sin detonar», advirtió.

En agosto del año pasado las tropas ucranianas irrumpieron en la región cruzando la frontera con Rusia, donde permanecieron hasta ser finalmente expulsadas en primavera de 2025.

Ambos bandos han llevado a cabo operaciones de minado durante la guerra iniciada en 2022.

El jueves, un operador de cámara del medio ruso Vesti fue hospitalizado tras explotar una mina en la misma región, mientras que todavía en marzo murió una corresponsal de guerra de la televisión estatal rusa por la detonación de otra mina en la región de Bélgorod.

La semana pasada, el mano derecha de Jinshtéin, Vladímir Bazárov, fue detenido por el desfalco de 1.000 millones de rublos (unos 12,5 millones de dólares) durante la construcción de fortificaciones de la región vecina de Bélgorod, donde también fue vicegobernador hasta febrero de este año.

En diciembre de 2024 Jinsthéin sustituyó a Alexéi Smirnov, quien en abril fue arrestado por corrupción, acusado de hacerse con parte del dinero que fue destinado a proteger la región atacada por las tropas ucranianas.EFE

