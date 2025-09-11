The Swiss voice in the world since 1935

Mueren dos civiles en ataques cruzados de los kurdosirios y las fuerzas gubernamentales

Este contenido fue publicado en
2 minutos

Beirut, 11 sep (EFE).- Al menos dos civiles murieron y otros tres resultaron heridos en un una serie de ataques cruzados entre la alianza armada liderada por kurdos Fuerzas de Siria Democrática (FSD) y las tropas gubernamentales en la provincia de Alepo, en el noroeste del país, informaron este jueves diversas fuentes.

Por un lado, el Ministerio de Defensa sirio acusó a las FSD de lanzar anoche «de forma repentina» una «violenta» oleada de acciones contra zonas residenciales en las aldeas de Al Kayariya, Ras al Ahmar y Habuba Kabira, lo que causó dos muertos y tres heridos.

Según su versión, ofrecida a la agencia oficial de noticias siria SANA, los ataques fueron lanzados desde dos áreas en manos de los kurdosirios ubicadas en las inmediaciones de la aldea de Maskanah y la base aérea de Jirah, hacia donde las tropas de Damasco dispararon en respuesta.

Sin embargo, la alianza armada liderada por kurdos aseguró en un comunicado que los choques comenzaron después de que «grupos indisciplinados afiliados al Gobierno de Damasco» perpetraran una serie de intentos de infiltración y ataques de artillería contra la zona de Deir Hafer.

«Nuestras fuerzas afirman que la responsabilidad total de estas agresiones recae con la parte que inició la escalada a través de repetidas violaciones que pusieron en peligro la estabilidad pública», defendieron las FSD en su nota, al declararse «completamente listos» para enfrentar cualquier nuevo ataque.

El Observatorio Sirio de Derechos Humanos también atribuyó las primeras acciones a facciones proturcas, a lo que los kurdosirios respondieron con el lanzamiento de cohetes, dando lugar a un intercambio de fuego entre las partes, de acuerdo con una nota de la organización.

Durante el mandato del derrocado Bachar al Asad, las FSD se enfrentaban a grupos entonces opositores respaldados por Turquía, que el pasado año participaron en la ofensiva para hacer caer al antiguo régimen y ahora están del lado del nuevo Gobierno de transición.

Los kurdosirios y Damasco firmaron un acuerdo el pasado marzo para buscar una solución a las autoproclamadas zonas autónomas del noreste de Siria tras el cambio de régimen, pero el proceso está mayormente estancado por falta de consenso y en las últimas semanas se han registrado algunos choques armados. EFE

njd/amr/alf

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Aylin Elçi

¿Le gustaría saber si corre el riesgo de padecer una enfermedad? ¿Por qué sí o por qué no?

¿Cuánto tiempo antes le gustaría saber si es propenso a padecer una enfermedad? ¿Alguna vez ha tenido problemas con un diagnóstico? Cuéntenos su historia.

Únase al debate
1 Me gusta
2 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Ha notando algún cambio en su vida como consecuencia de las nuevas normas comerciales introducidas por EEUU?

¿Cómo cree que podría afectar a su vida la política arancelaria de EEUU?

Únase al debate
16 Me gusta
20 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
33 Me gusta
24 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR