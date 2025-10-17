Mueren dos civiles en ataques de drones ucranianos contra la región fronteriza de Bélgorod

Moscú, 17 oct (EFE).- El masivo ataque de drones ucranianos contra la región fronteriza rusa de Bélgorod causó dos muertos entre la población civil en las últimas 24 horas, informó el gobernador Viacheslav Gladkov.

Un hombre falleció cuando su automóvil fue golpeado por un dron, mientras otro pereció en un ataque contra una pequeña aldea, precisó en Telegram.

Además, otras ocho personas resultaron heridas debido al ataque de 119 aparatos no tripulados enemigos contra 43 localidades y ocho distritos de Bélgorod, la región rusa más castigada por la guerra junto a la vecina Kursk.

Gladkov, que aseguró las defensas antiaéreas derribaron 51 drones, denunció que Kiev también lanzó once proyectiles.

A su vez, las baterías antiaéreas rusas derribaron esta noche 61 drones de ala fija en cinco regiones del país, dos de ellos en las cercanías de Moscú, y la anexionada península de Crimea, según informó el Ministerio de Defensa.EFE

