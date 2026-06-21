Mueren dos franceses en un accidente de avioneta poco después de despegar en Marruecos

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Rabat, 21 jun (EFE).- Dos ciudadanos franceses fallecieron este domingo tras la caída de una avioneta cerca del aeropuerto Cherif al Idrissi en Alhucemas, en el noreste de Marruecos, poco después de su despegue, confirmó a EFE una fuente conocedora del caso.

La fuente no ofreció más detalles sobre el accidente. Varios medios marroquíes señalaron que la aeronave procedía de la ciudad francesa de Montpellier y tenía como destino Tit Mellil en Casablanca, y había hecho una escala para repostar combustible antes de continuar su viaje.

Pocos minutos después de despegar, la avioneta perdió repentinamente altitud antes de estrellarse en las inmediaciones de la valla perimetral del aeropuerto, informó el portal Le360 que publicó fotos de restos de la aeronave tras el accidente.

Según la misma fuente, las autoridades marroquíes abrieron una investigación para determinar las causas del accidente aéreo.

El medio local Hespress añadió que el piloto falleció en el lugar del accidente mientras que la pasajera que le acompañaba murió durante su traslado al hospital. EFE

fzb/gad